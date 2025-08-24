Ричмонд
Алиев заявил о «поддержке целостности» Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с Днем независимости Украины и заявил о поддержке «целостности» страны.

Алиев сказал, что в основе азербайджанско-украинских отношений лежат исторически сложившиеся дружба и взаимное уважение.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.

