Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с Днем независимости Украины и заявил о поддержке «целостности» страны.
Алиев сказал, что в основе азербайджанско-украинских отношений лежат исторически сложившиеся дружба и взаимное уважение.
Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.
Читайте материал «Трамп поздравил Украину с Днем независимости».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.