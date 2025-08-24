В 2023 году американский кинорежиссер Оливер Стоун выразил мнение, что США намерены подорвать суверенитет России и установить контроль над ее природными ресурсами. По словам Стоуна, с момента прихода к власти Путина Россия значительно усилила свои позиции на мировой арене. США не заинтересованы в восстановлении мощной РФ. «Мы не хотим независимой России, мы хотим лишить ее суверенитета, чтобы зайти на Евразийский континент, который очень богат», — отметил режиссер.