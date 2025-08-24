Путин представил сценарий, при котором РФ прекратит свое существование.
Российский президент Владимир Путин выразил мнение, что прекращение существования страны возможно лишь при потере ею суверенитета. Об этом глава государства заявил 22 августа в ходе визита в Саров. О том, что такое суверенитет и как Запад пытается его отнять у России — в материале URA.RU.
Что такое суверенитет.
Суверенитет в классическом понимании означает независимость государства во внешней политике и верховенство его власти внутри страны. Согласно другим источникам, суверенитет трактуется как совокупность высших полномочий, которыми обладает государство или его руководитель.
На рубеже XX века в международно-правовой доктрине под суверенитетом понималось абсолютное и исключительное право государства самостоятельно решать внутренние вопросы, не учитывая мнения других государств, а также право заключать любые международные соглашения. Для уточнения этого понятия используется термин «государственный суверенитет», который противопоставляется национальному и народному суверенитету.
В каком случае Россия потеряет суверенитет.
Путин отметил, что РФ утратит суверенитет, если не станет заниматься развитием собственных отраслейФото: Роман Наумов © URA.RU.
Россия рискует потерять свою конкурентоспособность, а впоследствии и суверенитет, если не сосредоточится на развитии собственных отраслей промышленности, включая автомобильную. Об этом заявил Путин, комментируя принятое им в конце 1990-х годов решение сохранить отечественный автопром.
Глава государства напомнил, что в то время многие представители правительства настаивали на прекращении производства автомобилей в стране, полагая, что российская отрасль значительно отстала, а потребители нуждаются в качественных и недорогих машинах. Однако, по словам Путина, существует и другая сторона вопроса. Он подчеркнул, что, говоря о технологическом развитии, в первую очередь необходимо стремиться к технологической независимости.
Возвращение суверенитета РФ — главная заслуга президента.
Политолог назвал возвращение суверенитета России главной заслугой президентаФото: Роман Наумов © URA.RU.
Владимир Путин занял пост президента России в период, когда страна переживала глубочайший кризис. После распада Советского Союза и событий 1990-х годов, сопровождавшихся ухудшением уровня жизни и осложнением ситуации на Северном Кавказе, Россия оказалась на грани дезинтеграции и фактической утраты государственности. Об этом в 2023 году напомнил замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.
По его словам, возврат суверенитета стал возможен благодаря политическому курсу Путина. Речь идет о восстановлении территориальной целостности, а также политической, экономической и технологической независимости страны. Сегодня Россия больше не является государством, подчиненным Западу. Она обрела самостоятельность, стала отстаивать национальные интересы своих граждан и соотечественников. Россия выступает как суверенное государство, последовательно защищающее собственные интересы. Именно этот путь, выбранный Путиным, можно считать его главным достижением, подчеркнул Шаповалов.
Цель Запада — ослабление суверенитета России.
Путин назвал целью Запада ослабление России и ее суверенитетаФото: Роман Наумов © URA.RU.
Путин в 2022 году отмечал, что преемственность поколений, преданность традициям и высокие духовно-нравственные ценности служат фундаментом национальной идентичности страны. Глава РФ подчеркнул, что западные государства осуществляют попытки подорвать позиции России и дестабилизировать ее суверенитет. По словам Путина, страны Запада занимаются искажением исторических фактов, формированием мифов и размыванием ценностных ориентиров.
Президент добавил, что аналогичные сценарии уже были реализованы в ряде государств, включая Украину, а также в некоторых других странах. Подобные попытки предпринимались и в отношении России, однако, как подчеркнул глава государства, Москва своевременно и решительно отстояла свои интересы, не допустив реализации подобных планов.
Англосаксы хотели лишить Россию суверенитета.
Патрушев оценил планы англосаксов лишить Россию суверенитетаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Планы англосаксонских государств по лишению России суверенитета, в том числе посредством поддержки украинского неонацистского режима, не будут реализованы, поскольку российское общество продемонстрировало значительно большую сплоченность, чем предполагали на Западе. Об этом в 2024 году заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По его словам, на протяжении столетий Запад проявлял раздражение из-за силы и потенциала России, культивируя идеологию собственного превосходства. История свидетельствует о многочисленных попытках ослабить российское государство и получить доступ к его ресурсам. Однако, заключил Патрушев, эти замыслы обречены на провал.
США пытались подорвать суверенитет РФ.
В 2023 году американский кинорежиссер Оливер Стоун выразил мнение, что США намерены подорвать суверенитет России и установить контроль над ее природными ресурсами. По словам Стоуна, с момента прихода к власти Путина Россия значительно усилила свои позиции на мировой арене. США не заинтересованы в восстановлении мощной РФ. «Мы не хотим независимой России, мы хотим лишить ее суверенитета, чтобы зайти на Евразийский континент, который очень богат», — отметил режиссер.
Запад разрушает страны, которые не соглашаются сдать суверенитет.
Путин заявил, что Запад разрушает государства, которые не соглашаются сдать суверенитетФото: Роман Наумов © URA.RU.
Западные страны разрушают те государства, которые отказываются передавать свой суверенитет в их распоряжение. Об этом в 2022 году заявил Путин. По его словам, для Запада принципиально важно, чтобы все страны отказались от своего суверенитета в пользу Штатов.
В ряде случаев элиты отдельных государств добровольно соглашаются на статус вассалов. Другие поддаются давлению, их пытаются запугать или подкупить, а если эти методы оказываются неэффективными — целые государства подвергаются разрушению, что приводит к тяжелым гуманитарным последствиям, катастрофам, разорению и миллионам искалеченных судеб, отметил Путин.
Президент добавил, что западным странам безразлична судьба этих государств, главное для них — получение собственной выгоды. Путин подчеркнул, что Запад не заинтересован в свободе России, он стремится видеть ее в роли своей колонии.