Мединский раскрыл число вывезенных ВСУ жителей Курской области, которые остаются на Украине

На Украине, по словам помощника президента РФ Владимира Мединского, осталось еще более 20 вывезенных ВСУ мирных жителей Курской области, которые де-факто стали заложниками.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной в своём телеграм-канале напомнил, что во время нападения на Курскую область в прошлом году ВСУ «задержали» мирных жителей. Главным образом, стариков и пенсионеров они вывезли на украинскую территорию.

«Де-факто, они похищены и стали заложниками», — подчеркнул Мединский. Россия, по его словам, ведет «мучительный торг за то, чтобы мирные жители вернулись». «Многих вернули, сегодня еще восемь, — уточнил он. — Осталось, по разным данным, еще более 20 человек».

Читайте также: Мединский высказался про «обменный фонд» Украины.

