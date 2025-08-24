На Украине, по словам помощника президента РФ Владимира Мединского, осталось еще более 20 вывезенных ВСУ мирных жителей Курской области, которые де-факто стали заложниками.
Глава российской делегации на переговорах с Украиной в своём телеграм-канале напомнил, что во время нападения на Курскую область в прошлом году ВСУ «задержали» мирных жителей. Главным образом, стариков и пенсионеров они вывезли на украинскую территорию.
«Де-факто, они похищены и стали заложниками», — подчеркнул Мединский. Россия, по его словам, ведет «мучительный торг за то, чтобы мирные жители вернулись». «Многих вернули, сегодня еще восемь, — уточнил он. — Осталось, по разным данным, еще более 20 человек».
