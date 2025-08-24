Мединский раскрыл число вывезенных ВСУ жителей Курской области, которые остаются на Украине

«Де-факто, они похищены и стали заложниками», — подчеркнул Мединский. Россия, по его словам, ведет «мучительный торг за то, чтобы мирные жители вернулись». «Многих вернули, сегодня еще восемь, — уточнил он. — Осталось, по разным данным, еще более 20 человек».