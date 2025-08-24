Страховка для мигранта: как адаптировать приезжих к российским культурным традициям

Как же учат ей сейчас наших детей и внуков? Так, чтобы понимали, что самые важные ее события происходили в самое недавнее время и на нашей родине или с ее решающим участием. Не зря же в школьном курсе на период после 1945 года выделено столько же часов, сколько на всю историю Древнего мира или на тысячелетие Средневековья, а на историю России с начала ее государственности — вдвое больше, чем на всемирную историю того же периода.