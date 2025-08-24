Токио призвал страны проигнорировать парад победы над Японией в Китае

Японское правительство по дипломатическим каналам призвало страны Азии и Европы отказаться от участия в памятных мероприятиях и военном параде в Китае 3 сентября в честь 80-летия победы во Второй мировой войне, пишет Kyodo, ссылаясь на источники.
«На площади Тяньаньмэнь в Пекине 3 сентября намечен парад в ознаменование того, что Пекин называет своей победой в “Войне сопротивления японской агрессии” 1937−1945 годов и “Всемирной антифашистской войне”», — пишет агентство.
Через свои посольства за рубежом Япония предупредила другие государства, что мероприятия в КНР носят антияпонский подтекст и над участием в них нужно тщательно подумать.
Источники указали, что Токио такими рекомендациями пытается не допустить распространения китайской интерпретации истории.
Ранее сообщалось, что председатель Китая Си Цзиньпин пригласил президента Сербии Александра Вучича в Пекин на празднование 80-летия победы над Японией.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Советский Союз, выполняя свой союзнический долг во время Второй мировой войны, внес решающий вклад в победу над Японией и тем самым предотвратил угрозу уничтожения народов Китая, Кореи и других государств Юго-Восточной Азии.