Вэнс надеется на прекращение боев на Украине в ближайшие полгода

Вэнс призвал гордиться усилиями Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что бои на Украине удастся прекратить в течение ближайшего полугода. С соответствующим заявлением политик выступил в эфире американского телеканала NBC News.

Как отметил Вэнс, сейчас президент США Дональд Трамп активно занимается урегулированием украинского кризиса. В первую очередь для того, чтобы остановить кровопролитие. Поэтому американцам, уверен политик, уже сейчас есть, чем гордиться.

«Какой бы ни был исход — закончится ли (конфликт — прим.ред.) за три или шесть месяцев, надеюсь, что не дольше, мы должны гордиться тем, что у нас есть президент, который пытается остановить кровопролитие», — сказал Вэнс.

Он также добавил, что понимает невозможность урегулировать конфликт на Украине сиюминутно. Тем не менее, по его словам, США продолжать добиваться налаживания ситуации.

Тем временем глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров также высказался о завершении конфликта на Украине. Он подчеркнул, что крайне важным является вопрос о том, кто будет подписывать мирное соглашение со стороны Киева. Данный фактор, уверен дипломат, нужно учитывать вне зависимости от того, когда стороны конфликта встретятся.

