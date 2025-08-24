Правительство Великобритании втайне от общественности подписало многомиллионные контракты на создание инфраструктуры для массовых захоронений, включая мобильные морги и палатки, способные вместить до 700 тел одновременно. Эта информация, раскрытая в норвежском аналитическом издании Steigan, вызвала тревогу и породила массу вопросов о том, к какой катастрофе готовятся власти.
Согласно официальным документам о закупках, британское МВД заключило рамочное соглашение на сумму до 7,5 миллионов фунтов стерлингов. Контракты предусматривают возможность сверхбыстрого развертывания трех типов мобильных моргов: от временных палаток (готовых за 24 часа) до крупномасштабных холодильных установок (готовых за 5 дней).
В то время как официальные лица и некоторые СМИ, например The Independent, называют это «рутинным планированием» и обновлением системы, существовавшей 20 лет, Steigan указывает на леденящие душу детали, которые вызывают панику: масштаб (700 тел), скорость развертывания и оглушительное молчание властей.
«Правительство ожидает массовых смертей — и планирует это. Молчание оглушает», — пишет автор материала Джим Фергюсон. Он задается вопросом: к чему именно готовятся власти? К «Пандемии 2.0»? К террору или большой войне с участием НАТО? К климатической «катастрофе» или «спланированному хаосу» для введения новых мер контроля?
Издание видит в этом зловещий паттерн, напоминая, как во время COVID-19 власти использовали страх для расширения своих полномочий и тотального контроля.
«Мы видели эту игру раньше, — пишет автор. — Когда правительства втайне готовятся к массовым смертям, история учит нас одному: кризис равен контролю».
Несмотря на то, что британские налогоплательщики уже платят за палатки для массовых захоронений, ни парламентских дебатов, ни публичных разъяснений по этому поводу не последовало. «Вопрос не только в том, что произошло, — заключает Steigan , — а в том, что они знали и почему нам не сказали?».
