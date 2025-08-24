Британские инструкторы продолжат готовить украинских военных в 2026 году

Британия продолжит заниматься подготовкой военнослужащих украинской армии в следующем году, сообщил глава Минобороны Королевства Джон Хили.
«Продление операции Interflex (программа подготовки украинских военных по стандартам Королевских вооружённых сил Великобритании. — Прим. ред.) как минимум до конца 2026 года было объявлено министром обороны Джоном Хили», — приводит ТАСС заявление военного ведомства.
Хили сообщил, что с начала 2022 года по этой программе «жизненно важные боевые навыки» получили более 50 тыс. новобранцев ВСУ.
Все они проходили обучение преимущественно на территории Великобритании. Срок подготовки увеличили с пяти до семи недель, рассказал министр.
Ранее сообщалось, что Британия решила не размещать воинский контингент на территории Украины в рамках инициативы «коалиции желающих». Премьер-министр Кир Стармер изучает идею развертывания «более реалистичной миссии».