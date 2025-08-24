Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британские инструкторы продолжат готовить украинских военных в 2026 году

С 2022 года по программе Interflex прошли обучение более 50 тыс. новобранцев ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Британия продолжит заниматься подготовкой военнослужащих украинской армии в следующем году, сообщил глава Минобороны Королевства Джон Хили.

«Продление операции Interflex (программа подготовки украинских военных по стандартам Королевских вооружённых сил Великобритании. — Прим. ред.) как минимум до конца 2026 года было объявлено министром обороны Джоном Хили», — приводит ТАСС заявление военного ведомства.

Хили сообщил, что с начала 2022 года по этой программе «жизненно важные боевые навыки» получили более 50 тыс. новобранцев ВСУ.

Все они проходили обучение преимущественно на территории Великобритании. Срок подготовки увеличили с пяти до семи недель, рассказал министр.

Ранее сообщалось, что Британия решила не размещать воинский контингент на территории Украины в рамках инициативы «коалиции желающих». Премьер-министр Кир Стармер изучает идею развертывания «более реалистичной миссии».

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше