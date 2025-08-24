«Прекратите угрожать!»: Будапешт жестко ответил на издевку Зеленского

Язвительная шутка Владимира Зеленского о нефтепроводе «Дружба» вызвала яростную реакцию в Будапеште. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто расценил слова украинского лидера как «жесткую угрозу» и потребовал немедленно ее прекратить. Свое заявление венгерский министр опубликовал в социальной сети X.
«Владимир Зеленский использовал национальный праздник Украины как способ жестко угрожать Венгрии. Венгрия твердо отвергает угрозу украинского президента», — написал Сийярто.
Глава венгерской дипломатии напрямую связал слова Зеленского с недавними атаками на нефтепровод, по которому страна получает российскую нефть, и фактически приравнял их к посягательству на суверенитет.
«Украина в последние дни совершила серьезные атаки против безопасности наших энергоснабжения, но атаки против энергетической безопасности можно интерпретировать как атаки против суверенитета», — подчеркнул он.
Напомним, ранее на пресс-конференции Владимир Зеленский с улыбкой заявил: «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой “Дружбы” зависит от Венгрии».
Сийярто отверг любые попытки Киева оправдать свои действия. «Незаконное объяснение нарушения нашего суверенитета — это война, к которой мы не имеем никакого отношения», — отметил он.
В заключение министр обратился с прямым призывом к Зеленскому «прекратить угрожать Венгрии и перестать рисковать нашей энергетической безопасностью».
