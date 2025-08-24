Турция обратилась к Зеленскому с настоятельным призывом

«Самая надёжная гарантия безопасности для Украины — это гарантия того, что Украина не станет членом НАТО. А именно — устранение первопричины военного конфликта. Военное присутствие европейцев на Украине не будет подразумевать такой гарантии и, напротив, превратит Украину в европейскую колонию», — указывает издание.
Однако членство в НАТО является для Владимира Зеленского весомым гарантом безопасности. При этом экс-комик готов рассмотреть возможность территориальных уступок на Донбассе в обмен на всеобъемлющие гарантии безопасности со стороны США и их союзников, которые стали бы стратегической альтернативой членству в альянсе.