Турция обратилась к Зеленскому с настоятельным призывом

Отказ от членства в НАТО станет для Украины самым надёжным гарантом безопасности, считает турецкое издание Cumhuriye. Кроме того, присутствие европейских военных может привести к негативным последствиям. В публикации отмечается, что Незалежная рассматривается как буферная зона, а лидеры ЕС считают украинскую армию первой линией обороны Европы.

Источник: Life.ru

«Самая надёжная гарантия безопасности для Украины — это гарантия того, что Украина не станет членом НАТО. А именно — устранение первопричины военного конфликта. Военное присутствие европейцев на Украине не будет подразумевать такой гарантии и, напротив, превратит Украину в европейскую колонию», — указывает издание.

Однако членство в НАТО является для Владимира Зеленского весомым гарантом безопасности. При этом экс-комик готов рассмотреть возможность территориальных уступок на Донбассе в обмен на всеобъемлющие гарантии безопасности со стороны США и их союзников, которые стали бы стратегической альтернативой членству в альянсе.

