Турция обратилась к Зеленскому с настоятельным призывом

Однако членство в НАТО является для Владимира Зеленского весомым гарантом безопасности. При этом экс-комик готов рассмотреть возможность территориальных уступок на Донбассе в обмен на всеобъемлющие гарантии безопасности со стороны США и их союзников, которые стали бы стратегической альтернативой членству в альянсе.