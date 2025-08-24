Самолет Ил-76 с группой вернувшихся из плена бойцов приземлился в Подмосковье

Напомним, что в воскресенье стало известно об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 146 на 146. Также домой были возвращены и восемь жителей Курской области, которые удерживались над подконтрольной Киеву территории. По их словам, среди их соотечественников, которые пока удерживаются Киевом, есть тяжелобольные люди.