Самолёт с освобождёнными из плена бойцами сел в Подмосковье

Первоначально военнослужащих направили в Белоруссию для оказания экстренной психологической и медицинской помощи. Затем они будут направлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения полного курса лечения и реабилитации. Содействие в их возвращении было обеспечено гуманитарным посредничеством ОАЭ.
Напомним, ранее Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной по формуле 146 на 146. Кроме того, были возвращены восемь жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом.