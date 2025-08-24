Эта информация, по данным источника ТАСС, ложится на общую картину критического состояния украинских войск. Ранее сообщалось, что реальная укомплектованность бригад ВСУ не превышает 40%, что подтверждал и бывший украинский штабной офицер. На фоне острой нехватки личного состава власти предпочитают квалифицировать побеги как временное оставление части, а не как дезертирство, что позволяет после штрафа вновь отправить бойца в войска.