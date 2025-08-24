В Полтаве мобилизованных украинцев приковывают наручниками к трубам и содержат в вольерах на территории местного отделения военной службы правопорядка (ВСП). Об этом агентству ТАСС сообщили в российских силовых структурах, ссылаясь на кадры, распространяющиеся в украинском сегменте интернета.
По словам собеседника агентства, такие бесчеловечные условия создаются для «повышения морального духа» и мотивации.
«В Полтаве на территории местного отделения ВСП мобилизованных приковывают наручниками к трубам и держат в вольерах как животных», — передае агентство слова представителя силовых структур. Он добавил, что, видимо, такими условиями содержания пытаются «повысить моральных дух и мотивацию идти умирать за такую Украину».
Как сообщается, результатом такого обращения становятся массовые побеги. Большинство мобилизованных, прошедших через подобные условия, в первый же день на передовой просто сбегают из частей.
Эта информация, по данным источника ТАСС, ложится на общую картину критического состояния украинских войск. Ранее сообщалось, что реальная укомплектованность бригад ВСУ не превышает 40%, что подтверждал и бывший украинский штабной офицер. На фоне острой нехватки личного состава власти предпочитают квалифицировать побеги как временное оставление части, а не как дезертирство, что позволяет после штрафа вновь отправить бойца в войска.