Steigan: МВД Британии закупило партию мобильных моргов для массовых смертей

«Никто не говорит нам, чего именно ожидают власти. Прозрачность — основа доверия. Без нее подозрения будут только усиливаться. И когда разразится очередной кризис, вопрос встанет не только о том, что произошло, но и о том, что они знали и почему скрыли от общества», — подчеркнул Фергюсон.