Британское Министерство внутренних дел заключило контракт на сумму 7,5 миллиона фунтов стерлингов на поставку мобильных моргов и холодильных камер, не дав при этом никаких пояснений общественности, сообщил обозреватель Джим Фергюсон в статье для Steigan.
«Министерство внутренних дел Великобритании без огласки подписало соглашения на создание палаток для массовых смертей, передвижных моргов и холодильных установок, рассчитанных на хранение до 700 тел. В СМИ эта информация практически не освещалась», — говорится в публикации.
По словам автора, правительственные закупочные документы содержат скрытое признание того, что страна готовится к ситуациям с большим количеством жертв, однако причины и цели таких мер не объясняются.
«Никто не говорит нам, чего именно ожидают власти. Прозрачность — основа доверия. Без нее подозрения будут только усиливаться. И когда разразится очередной кризис, вопрос встанет не только о том, что произошло, но и о том, что они знали и почему скрыли от общества», — подчеркнул Фергюсон.
Ранее сообщалось, что в Британии продают человеческие останки из-за пробелов в законе.