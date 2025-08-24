Молдавия откроет в России всего два избирательных участка к выборам в парламент

ЦИК Молдавии утвердил к парламентским выборам два участка для голосования в России. Они будут работать на территории посольства в Москве. Информацию передает ТАСС. Несмотря на сокращение избирательных участков в РФ, общее количество участков с прошлых президентских выборов выросло с 234 до 301. Многие из них были открыты в западных странах.