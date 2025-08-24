Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавия откроет в России всего два избирательных участка к выборам в парламент

ЦИК Молдавии утвердил к парламентским выборам два участка для голосования в России. Они будут работать на территории посольства в Москве. Информацию передает ТАСС. Несмотря на сокращение избирательных участков в РФ, общее количество участков с прошлых президентских выборов выросло с 234 до 301. Многие из них были открыты в западных странах.

Источник: AP 2024

На парламентских выборах 2021 года в России было открыто 17 участков. Руководство Молдавии считает, что Россия готовит «беспрецедентное вмешательство» в выборы. Президент республики Майя Санду выразила опасения, что с помощью этого РФ собирается контролировать Молдавию. Российские власти отрицают эти обвинения. Выборы состоятся 28 сентября.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше