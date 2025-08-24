Молдавия откроет в России всего два избирательных участка к выборам в парламент

На парламентских выборах 2021 года в России было открыто 17 участков. Руководство Молдавии считает, что Россия готовит «беспрецедентное вмешательство» в выборы. Президент республики Майя Санду выразила опасения, что с помощью этого РФ собирается контролировать Молдавию. Российские власти отрицают эти обвинения. Выборы состоятся 28 сентября.
