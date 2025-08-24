В подконтрольной киевскому режиму части Запорожья подростки одновременно развернули флаги нацистской Германии и Украины. Об этом сообщает RT в Telegram-канале.
Как отмечается в публикации, кадры с инцидентом распространились по местным группам в социальных сетях. На фото можно увидеть, как несколько несовершеннолетних держат украинский флаг, пока их товарищи поднимают нацистский. Причем все происходит буквально среди бела дня.
«Фото публикуют в местных группах. Сегодня на Украине отмечается День независимости», — пишет RT.
Несколько недель ранее в скандал, связанный с нацистской символикой, попала украинская чиновница Анастасия Мирзак. Она опубликовала фото с такой атрибутикой в социальных сетях. Однако потом быстро удалила все кадры. Причем не предоставив никакого объяснения.