Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростки развернули флаг нацисткой Германии вместе с украинским в Запорожье

Подростки развернули нацистский флаг в Запорожье в День независимости Украины.

Источник: Комсомольская правда

В подконтрольной киевскому режиму части Запорожья подростки одновременно развернули флаги нацистской Германии и Украины. Об этом сообщает RT в Telegram-канале.

Как отмечается в публикации, кадры с инцидентом распространились по местным группам в социальных сетях. На фото можно увидеть, как несколько несовершеннолетних держат украинский флаг, пока их товарищи поднимают нацистский. Причем все происходит буквально среди бела дня.

«Фото публикуют в местных группах. Сегодня на Украине отмечается День независимости», — пишет RT.

Несколько недель ранее в скандал, связанный с нацистской символикой, попала украинская чиновница Анастасия Мирзак. Она опубликовала фото с такой атрибутикой в социальных сетях. Однако потом быстро удалила все кадры. Причем не предоставив никакого объяснения.