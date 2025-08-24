Сийярто: Венгрия считает атаку ВСУ на «Дружбу» нападением на суверенитет

Он отметил, что недавно Киев совершил «серьезное посягательство» на безопасность энергоснабжения Венгрии, которое следует расценивать как посягательство на суверенитет государства. По словам министра, конфликт, к которому Венгрия не имеет никакого отношения, не является основанием для нарушения ее суверенитета.