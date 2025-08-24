Сийярто: Венгрия считает атаку ВСУ на «Дружбу» нападением на суверенитет

Будапешт расценивает удары ВСУ по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» нападением на свой суверенитет, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского.
Ранее лидер Украины заявил, что Киев всегда поддерживал дружбу с Венгрией, а «теперь существование этой “Дружбы” зависит от Венгрии».
«Венгрия решительно отвергает угрозы украинского президента. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность ключевыми ценностями международной политики, поэтому мы уважаем суверенитет и территориальную целостность всех стран и ожидаем от них того же», — написал Сийярто на своей странице соцсети.
Он отметил, что недавно Киев совершил «серьезное посягательство» на безопасность энергоснабжения Венгрии, которое следует расценивать как посягательство на суверенитет государства. По словам министра, конфликт, к которому Венгрия не имеет никакого отношения, не является основанием для нарушения ее суверенитета.
«Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и не подвергать угрозам нашу энергетическую безопасность», — подчеркнул министр.
Напомним, 22 августа Украина в очередной раз атаковала нефтепровод «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию. Сийярто заявил, что восстановление поврежденного ракетным ударом ВСУ нефтепровода займет не менее пяти дней.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит вступление Украины в Европейский союз, несмотря на угрозы со стороны Зеленского.