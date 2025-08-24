Дуров назвал последствия своего задержания для Франции

Как писало издание Wired со ссылкой на представителя французской прокуратуры Майлис де Рек в феврале этого года, ордер на арест Дурова был выдан после того, как правоохранительные органы осознали, сколько расследований зашло в тупик из-за того, что Telegram уклонялся от запросов властей. В ведомстве сочли молчание предпринимателя «равносильным соучастию». По оценке Де Рек, дело предпринимателя будет передано в суд не ранее чем через год.