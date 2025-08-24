Дуров назвал последствия своего задержания для Франции

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что единственным результатом его задержания в парижском аэропорту Ле-Бурже год назад стал «огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны». Об этом бизнесмен написал в своем телеграм-канале.
«Арест генерального директора крупной платформы за действия ее пользователей был не только беспрецедентным, но и юридически и логически абсурдным. Год спустя против меня все еще ведется “уголовное расследование”, в ходе которого не удается найти ничего, что я или Telegram сделали неправильно», — сообщил Дуров.
По его мнению, его арестовали из-за ошибки французской полиции, которая до августа 2024 года «игнорировала законы Франции и ЕС и не отправляла запросы в Telegram в соответствии с требуемой юридической процедурой».
«Они могли бы узнать о правильной процедуре, просто погуглив или спросив. Спустя год после этого странного ареста я по-прежнему вынужден возвращаться во Францию каждые 14 дней, и дата подачи апелляции не назначена. Мы продолжим борьбу — и победим!» — заключил Дуров.
Основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже ровно год назад, вечером 24 августа прошлого года, и поместили под арест. Спустя четыре дня его отпустили под залог €5 млн и запретили покидать Францию. Впоследствии Дурову разрешили выезжать только в Дубай, где находятся офисы Telegram. Бизнесмен получил французское гражданство в 2021 году.
Его задержали в рамках расследования, связанного с недостаточной модерацией контента и отказом от сотрудничества с французскими правоохранительными органами.
Как писало издание Wired со ссылкой на представителя французской прокуратуры Майлис де Рек в феврале этого года, ордер на арест Дурова был выдан после того, как правоохранительные органы осознали, сколько расследований зашло в тупик из-за того, что Telegram уклонялся от запросов властей. В ведомстве сочли молчание предпринимателя «равносильным соучастию». По оценке Де Рек, дело предпринимателя будет передано в суд не ранее чем через год.
После ареста Дуров сообщил, что Telegram с 2018 года раскрывает правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов преступников в ответ на обоснованные юридические запросы.