Бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время интервью The New York Times сделал заявление о территориях Донбасса.
Так, по словам Пристайко, Киеву необходимо согласиться на отступление из Донбасса, чтобы мир был заключен. Это будет ядовитой пилюлей, но Украине придется ее проглотить. То, как Украина сможет ее переварить, будет понятно спустя время.
Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Зеленский отверг предложения по территориальным уступкам, что потом подтвердил и сам президент Украины.
Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше