Экс-посол Франции: эпоха господства Запада завершается

Бывший посол Франции в США Жерар Аро заявил, что эпоха господства Запада завершается, и предположил, что украинский конфликт иллюстрирует данный тезис.

Украинский конфликт позволяет видеть «непонимание и отторжение грядущего мира европейскими лидерами», заявил Аро в колонке для издания Point.

Аро также сказал, что США потеряли желание быть «полицейскими» и защитниками европейских стран.

