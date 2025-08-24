Экс-посол Франции: эпоха господства Запада завершается

Бывший посол Франции в США Жерар Аро заявил, что эпоха господства Запада завершается, и предположил, что украинский конфликт иллюстрирует данный тезис.
Украинский конфликт позволяет видеть «непонимание и отторжение грядущего мира европейскими лидерами», заявил Аро в колонке для издания Point.
Аро также сказал, что США потеряли желание быть «полицейскими» и защитниками европейских стран.
Читайте материал «Трамп поздравил Украину с Днем независимости».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.