В Британии предложили смягчить санкции против России

Для продвижения в урегулировании украинского конфликта требуется ослабление антироссийских санкций. Об этом заявил британский дипломат Иан Прауд.

Источник: Life.ru

«Разработка чёткого плана по сокращению антироссийских санкций, не предусматривающего права вето для Украины, будет иметь решающее значение для того, чтобы побудить президента России Владимира Путина заключить сделку», — цитирует Прауда Strategic Culture.

Дипломат пришёл к выводу, что спустя несколько лет санкционного давления, перспектива новых ограничений не является эффективным инструментом для достижения мира.

Ранее о необходимости положить конец санкциям против России заявила немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость». Также члены политсилы потребовали возобновить работу газопроводов «Северный поток» и добиться снижения цен на энергоносители.

