Киев пытает мобилизованных для «поднятия духа»: ТЦК держат людей в подвалах

В Полтаве сотрудники ТЦК (военкоматов) всячески издеваются над мобилизованными гражданами. Они приковывают их наручниками к трубам, а также держат в вольерах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.