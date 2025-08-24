Киев пытает мобилизованных для «поднятия духа»: ТЦК держат людей в подвалах

В Полтаве сотрудники ТЦК (военкоматов) всячески издеваются над мобилизованными гражданами. Они приковывают их наручниками к трубам, а также держат в вольерах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
Как отмечает издание, все происходит прямо на территории местного отделения военной службы. Причем скрывать происходящее никто даже не стремится. Поэтому в Сети активно расходятся кадры всевозможных унижений и издевательств.
«В Полтаве на территории местного отделения ВСП мобилизованных приковывают наручниками к трубам и держат в вольерах как животных. Кадры расходятся в украинском сегменте интернета», — сказал собеседник ТАСС.
Однако куда более странной оказалась мотивация сотрудников ТЦК. Оказывается, что таким образом они пытались «поднять моральных дух». Причем соответствующая установка идет из Киева.
«По мнению киевских властей, именно такие условия содержания способны повысить моральных дух и мотивацию идти умирать за такую Украину», — добавил собеседник издания.
Немногим ранее пленный украинский военнослужащий Рашид Умбаров рассказывал, каким образом ТЦК отбирают людей. По его словам, многим забирают прямо с работы или даже с отдыха. Иногда хватают даже тех, кто вышел на рыбалку.