«Прочистят мозги от мусора»: Мединский сообщил о передаче учебников РВИО пленным военным ВСУ

Российское военно-историческое общество (РВИО), как сообщил в своем телеграм-канале помощник президента РФ Владимир Мединский, передало пленным украинским военным учебники по истории для «прочистки мозгов».
По словам главы российской переговорной группы, РВИО на днях передало в учреждения, где содержатся украинские военнопленные, несколько тысяч книг, включая учебники по истории России XX века, а также брошюры про бандеровщину и т.п.
«Пусть проведут время с пользой, — подчеркнул Мединский. — Прочистят мозги от мусора»,
На фотографии, приложенной им к посту, заметны коробки с учебниками России за 10 класс, а также издания с названием «Черная книга. Зверства бандеровцев».
