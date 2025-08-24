Дубинский: Европа хочет использовать Украину в качестве живого щита

Европейские лидеры намерены разместить своих военных на территории Украины с целью милитаризации государства и его населения, заявил арестованный по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Если это допустить, не добившись принятия Украиной нейтрального и внеблокового статуса, то такие “гарантии” зацементируют основы для реваншизма и ремилитаризации», — написал он в своем Telegram-канале.
Дубинский отметил, что все это приведет к повторению конфликта, и тогда Европа опять попытается использовать украинцев в качестве живого щита.
«Именно поэтому вокруг Зеленского сегодня кружатся европейские лидеры, проталкивая именно такую повестку», — считает он.
Политик подчеркнул, что единственным способом прекратить конфликт навсегда является закрепление в Конституции Украины нейтрального и внеблокового безъядерного статуса.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не планирует направлять свои вооруженные силы на территорию Украины, однако будет активно участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Киева.
Также стало известно, что французы пригрозили главе Франции Эммануэлю Макрону восстанием при вводе войск на Украину. Две трети французов категорически против этого.