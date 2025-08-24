Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубинский: Европа хочет использовать Украину в качестве живого щита

Оппозиционный политик прокомментировал планы ЕС по размещению войск на территории страны.

Источник: Аргументы и факты

Европейские лидеры намерены разместить своих военных на территории Украины с целью милитаризации государства и его населения, заявил арестованный по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Если это допустить, не добившись принятия Украиной нейтрального и внеблокового статуса, то такие “гарантии” зацементируют основы для реваншизма и ремилитаризации», — написал он в своем Telegram-канале.

Дубинский отметил, что все это приведет к повторению конфликта, и тогда Европа опять попытается использовать украинцев в качестве живого щита.

«Именно поэтому вокруг Зеленского сегодня кружатся европейские лидеры, проталкивая именно такую повестку», — считает он.

Политик подчеркнул, что единственным способом прекратить конфликт навсегда является закрепление в Конституции Украины нейтрального и внеблокового безъядерного статуса.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не планирует направлять свои вооруженные силы на территорию Украины, однако будет активно участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Киева.

Также стало известно, что французы пригрозили главе Франции Эммануэлю Макрону восстанием при вводе войск на Украину. Две трети французов категорически против этого.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше