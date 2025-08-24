«В помойку эту тряпку!»: В Варшаве сожгли флаг украинских националистов

Напомним, недавно в Польше вспыхнул скандал на концерте Макса Коржа. Во время выступления несколько молодых украинцев начали размахивать флагом ОУН-УПА* и демонстрировать нацистские символы. Председатель правительства Польши Дональд Туск заявил, что этот инцидент является следствием попыток России рассорить Варшаву и Киев. При этом он заявил о намерении депортировать из страны 57 украинцев.