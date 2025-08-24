Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров высмеял версию о выпуске кофемашин на атакованном ВС РФ заводе

По словам министра, у западных наблюдателей складывается ошибочное впечатление о деятельности некоторых украинских предприятий.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе интервью телеканалу NBC высмеял версию Киева о том, что в Мукачеве в Закарпатской области ВС РФ нанесли удар по заводу Flex, который якобы выпускал исключительно кофемашины.

«Я понимаю, что некоторые люди действительно наивны, и когда они видят кофемашину в витрине, они верят, что именно там эти кофемашины и производятся. У нашей разведки есть очень хорошая информация», — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что у представителей Запада складывается ошибочное впечатление о характере деятельности некоторых украинских предприятий, так как выпуск ими элементов гражданской продукции не отражает реальный профиль производства.

Кроме того, Лавров решительно отверг заявление о том, что наличие американского капитала в предприятии обеспечивает ему защиту.

Напомним, о пожаре на заводе в Мукачеве стало известно на прошлой неделе. По данным военного блогера Юрия Подоляки, предприятие, выпускавшее, в частности, комплектующие для украинских БПЛА, загорелось после попадания ракеты. В тот же день МО РФ сообщило о нанесении группового удара по предприятиям украинского ВПК.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше