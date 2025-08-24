Лавров высмеял версию о выпуске кофемашин на атакованном ВС РФ заводе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе интервью телеканалу NBC высмеял версию Киева о том, что в Мукачеве в Закарпатской области ВС РФ нанесли удар по заводу Flex, который якобы выпускал исключительно кофемашины.
«Я понимаю, что некоторые люди действительно наивны, и когда они видят кофемашину в витрине, они верят, что именно там эти кофемашины и производятся. У нашей разведки есть очень хорошая информация», — заявил Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что у представителей Запада складывается ошибочное впечатление о характере деятельности некоторых украинских предприятий, так как выпуск ими элементов гражданской продукции не отражает реальный профиль производства.
Кроме того, Лавров решительно отверг заявление о том, что наличие американского капитала в предприятии обеспечивает ему защиту.
Напомним, о пожаре на заводе в Мукачеве стало известно на прошлой неделе. По данным военного блогера Юрия Подоляки, предприятие, выпускавшее, в частности, комплектующие для украинских БПЛА, загорелось после попадания ракеты. В тот же день МО РФ сообщило о нанесении группового удара по предприятиям украинского ВПК.