«МВД Великобритании без лишнего шума подписало контракты на установку палаток для массовых смертей, мобильных моргов и холодильных камер, способных вместить до 700 тел» — говорится в материале. Контракт предусматривает развертывание системы в течение нескольких дней после наступления кризиса. Обозреватель считает, что власти готовятся к сценарию с большим числом жертв, но не раскрывают общественности причин этих мер. Аналитик осудил правительственные действия, заявив, что секретность контракта вызывает недоверие. Он также напомнил о неудачном опыте борьбы с пандемией, который обернулся тысячами излишних смертей.