Лавров ответил, подразумевал ли выбором свитера в Анкоридже желание вернуть СССР

Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News сказал, что не хочет вернуть Советский союз. Также он заявил, что «если не помнишь своих корней, нет ностальгических воспоминаний о детстве, юности, первой любви, друзьях», то нельзя «представлять человечество и человеческие ценности».