Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров ответил, подразумевал ли выбором свитера в Анкоридже желание вернуть СССР

Руководитель МИД России Сергей Лавров объяснил, почему выбрал для посещения саммита Россия-США в Анкоридже свитер со словом «СССР».

Руководитель МИД России Сергей Лавров объяснил, почему выбрал для посещения саммита Россия-США в Анкоридже свитер со словом «СССР».

Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News сказал, что не хочет вернуть Советский союз. Также он заявил, что «если не помнишь своих корней, нет ностальгических воспоминаний о детстве, юности, первой любви, друзьях», то нельзя «представлять человечество и человеческие ценности».

Лавров сказал, что президент России Владимир Путин сформулировал данный подход следующим образом: «Кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Но кто хочет его восстановления, у того нет головы».

Путин и президента США Дональд Трамп с делегациями встретились в Анкоридже 15 августа. Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Оба лидера, по словам Трампа, в ходе переговоров заявили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня.

Читайте материал «Трамп поздравил Украину с Днем независимости».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше