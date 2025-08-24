Лавров ответил, подразумевал ли выбором свитера в Анкоридже желание вернуть СССР

Руководитель МИД России Сергей Лавров объяснил, почему выбрал для посещения саммита Россия-США в Анкоридже свитер со словом «СССР».
Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News сказал, что не хочет вернуть Советский союз. Также он заявил, что «если не помнишь своих корней, нет ностальгических воспоминаний о детстве, юности, первой любви, друзьях», то нельзя «представлять человечество и человеческие ценности».
Лавров сказал, что президент России Владимир Путин сформулировал данный подход следующим образом: «Кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Но кто хочет его восстановления, у того нет головы».
Путин и президента США Дональд Трамп с делегациями встретились в Анкоридже 15 августа. Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Оба лидера, по словам Трампа, в ходе переговоров заявили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня.
Читайте материал «Трамп поздравил Украину с Днем независимости».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.