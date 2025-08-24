Ричмонд
В российском регионе при атаке дронов ВСУ пострадали четыре человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 4 мирных жителя ранены при атаке беспилотников ВСУ.

В городе Валуйки после атаки дрона на коммерческий объект пострадали два человека, бригада скорой доставила их в больницу. Повреждены два автомобиля.

В селе Солоти Валуйского округа в результате удара беспилотника по автобусу предприятия пострадал водитель.

В Борисовском районе на автодороге Стригуны — Новоалександровка FPV-дрон атаковал автомобиль. Водителю удалось самостоятельно обратиться к медикам, которые диагностировали баротравму.

В селе Грузское из-за сбросов взрывных устройств с БПЛА уничтожен огнём автомобиль. В хуторе Климовое выбиты окна, посечены фасад и кровля частного дома, перечислил губернатор.

Кроме того, дроном ВСУ атакован Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Репяховка (Краснояружский район): повреждены фасад и остекление.

