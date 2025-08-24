Нардеп Дмитрук обвинил Зеленского в разжигании конфликта с Венгрией

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, находящийся за пределами Украины, выразил мнение, что насмешка украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Венгрии после удара ВСУ по нефтепроводу «Дружба» является целенаправленной провокацией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Зеленский уже дошел до прямых насмешек над Венгрией! “Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование “Дружбы” зависит от позиции Венгрии”, — цинично заявил Зеленский. Это прямой шантаж», — говорится в его публикации.
Украинский парламентарий призвал власти Венгрии немедленно отреагировать на слова главы киевского режима, подчеркнув, что ответ должен быть жестким. Также он выразил мнение, после этого Зеленский может начать угрожать западным лидерам, которые не намерены «плясать под его дудку».
Напомним, 22 августа Украина в очередной раз атаковала нефтепровод «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию. Сийярто заявил, что восстановление поврежденного ракетным ударом ВСУ нефтепровода займет не менее пяти дней.