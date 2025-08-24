Дуров заявил, что его арестовали из-за ошибки французской полиции

Предприниматель и сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что причиной его ареста во Франции в 2024 году является ошибка полиции. Соответствующий пост бизнесмен разместил в личном блоге.
Как отметил Дуров, год назад его задержали, потому что незнакомые люди использовали Telegram для совершения преступлений. Причем полиция во Франции даже не учла тот момент, что с нарушителями никто знаком не был. И это, уверен предприниматель, абсолютно беспрецедентный случай.
«Арест генерального директора крупной платформы из-за действий её пользователей был не только беспрецедентным — он был юридически и логически абсурдным», — написал Дуров.
Тем не менее, затем прошел год. Однако следствие в отношении бизнесмена, как отмечает он сам, продолжается. Поскольку правоохранительные органы продолжают тщетные попытки найти хотя бы что-то. При этом они забывают, что Telegram всегда отвечает на юридические запросы из Франции. Однако их попросту не отсылали.
«Ирония в том, что меня арестовали из-за ошибки самой французской полиции: до августа 2024 года они игнорировали французские и европейские законы и не отправляли свои запросы в Telegram через предусмотренную законом процедуру. Им достаточно было просто загуглить или спросить, чтобы узнать, как это делается», — подчеркнул Дуров.
Он подытожил, что, несмотря на все события, собирается и дальше бороться за собственные права.
Немногим ранее Дуров рассказывал, как мессенджер Telegram борется с преступностью. По его словам, сейчас каналы активно блокируются за мошенничество и вымогательство. Причем иногда на подобное жалуются сами пользователи.