Дуров заявил, что его арестовали из-за ошибки французской полиции

Дуров назвал причину своего задержания абсурдной и с юридической, и с логической точки зрения.

Источник: Комсомольская правда

Предприниматель и сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что причиной его ареста во Франции в 2024 году является ошибка полиции. Соответствующий пост бизнесмен разместил в личном блоге.

Как отметил Дуров, год назад его задержали, потому что незнакомые люди использовали Telegram для совершения преступлений. Причем полиция во Франции даже не учла тот момент, что с нарушителями никто знаком не был. И это, уверен предприниматель, абсолютно беспрецедентный случай.

«Арест генерального директора крупной платформы из-за действий её пользователей был не только беспрецедентным — он был юридически и логически абсурдным», — написал Дуров.

Тем не менее, затем прошел год. Однако следствие в отношении бизнесмена, как отмечает он сам, продолжается. Поскольку правоохранительные органы продолжают тщетные попытки найти хотя бы что-то. При этом они забывают, что Telegram всегда отвечает на юридические запросы из Франции. Однако их попросту не отсылали.

«Ирония в том, что меня арестовали из-за ошибки самой французской полиции: до августа 2024 года они игнорировали французские и европейские законы и не отправляли свои запросы в Telegram через предусмотренную законом процедуру. Им достаточно было просто загуглить или спросить, чтобы узнать, как это делается», — подчеркнул Дуров.

Он подытожил, что, несмотря на все события, собирается и дальше бороться за собственные права.

Немногим ранее Дуров рассказывал, как мессенджер Telegram борется с преступностью. По его словам, сейчас каналы активно блокируются за мошенничество и вымогательство. Причем иногда на подобное жалуются сами пользователи.

