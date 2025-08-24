Вэнс раскрыл, какое наказание может грозить бывшему советнику Трампа Болтону

Вэнс подчеркнул, что проверка наличия у Болтона секретных документов производится в рамках расследования. По его словам, правоохранители действуют, руководствуясь законом, а не политическими интересами администрации президента США. В связи с этим политик выразил уверенность, что Болтона не задержат до тех пор, пока не будет официально заведено уголовное дело.