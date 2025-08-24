Дуров рассказал об ущербе Франции из-за его ареста

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал свой арест, произведенный французской полицией в августе 2024 года.
Дуров заявил в своем англоязычном Telegram-канале, что арест был произведен из-за ошибки самой французской полиции, не выполнявшей требуемую законодательством Франции и ЕС юридическую процедуру при оформлении запросов в Telegram.
Дуров предположил, что его арест стал причиной ущерба имиджу Франции как свободной страны.
