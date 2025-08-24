ЦИК Молдавии утвердил только два участка для голосования в России

Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила два избирательных участка в России, где проживают сотни тысяч молдаван. Согласно постановлению, опубликованному на сайте ведомства, оба пункта будут работать на территории посольства в Москве, как это уже было во время президентских выборов в 2024 году.