ЦИК Молдавии утвердил только два участка для голосования в России

Оба пункта будут работать на территории посольства в Москве.

Источник: Аргументы и факты

Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила два избирательных участка в России, где проживают сотни тысяч молдаван. Согласно постановлению, опубликованному на сайте ведомства, оба пункта будут работать на территории посольства в Москве, как это уже было во время президентских выборов в 2024 году.

По информации ЦИК, именно молдаване, находящиеся в России, проявили наибольшую активность в ходе предварительной онлайн-регистрации, результаты которой должны были учитываться при определении числа избирательных участков.

Однако в комиссии заявили, что эта активность выглядела «подозрительной» и может быть связана с «скоординированными действиями» с целью «ввести ЦИК в заблуждение».

Кроме того, МИД Молдавии ранее рекомендовал не открывать дополнительные избирательные участки за пределами посольства в Москве, ссылаясь на «угрозы безопасности» для граждан страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что российские власти готовы обеспечить все необходимые условия для участия граждан Молдавии в голосовании. По ее словам, опыт трех прошлых выборов и нынешние обращения граждан показывают: для обеспечения избирательных прав молдаван в России необходимо открыть не меньше девяти участков в крупных городах.

Ранее глава ЦИК Молдавии заявила о праве стран ЕС вмешиваться в выборы в стране.

