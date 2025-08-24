Ричмонд
Лукашенко прошел полное медобследование и сделал заявление

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что впервые прошел полное медицинское обследование.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что впервые прошел полное медицинское обследование. Результаты его порадовали.

«За два дня прошел полное медицинское обследование, — рассказал Лукашенко журналистам. — Первый раз в своей жизни».

Что касается опубликования результатов медобследования, то Лукашенко «не против». «Передайте все исследования и пусть опубликуют», — сказал он. Тем более, что результатам политик «рад», потому что «все нормально».

