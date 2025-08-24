Лукашенко прошел полное медобследование и сделал заявление

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что впервые прошел полное медицинское обследование. Результаты его порадовали.
«За два дня прошел полное медицинское обследование, — рассказал Лукашенко журналистам. — Первый раз в своей жизни».
Что касается опубликования результатов медобследования, то Лукашенко «не против». «Передайте все исследования и пусть опубликуют», — сказал он. Тем более, что результатам политик «рад», потому что «все нормально».
