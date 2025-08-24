Мерц заявил о необходимости для Германии расширить круг торговых партнеров

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что стране необходимо выходить за рамки действующего торгового соглашения между США и Европейским союзом и в ближайшие годы расширять круг партнеров.
«Как мы можем управлять мировой торговлей, если, например, США больше не готовы действовать в рамках правил Всемирной торговой организации?» — сказал Мерц, выступая на Дне открытых дверей правительства ФРГ в Берлине.
По его словам, Германия должна искать партнеров в мире, которые разделяют ее подходы.
Мерц подчеркнул, что хорошие экономические отношения с США остаются важными, однако напомнил, что новые возможности могут открыться в Южной Америке, Азии и Африке, и такие отношения должны строиться на принципах взаимной выгоды.
«Мы должны уверенно двигаться в этом направлении», — добавил канцлер Германии.
Ранее сообщалось, что Канада хочет отменить многие пошлины на товары из США.