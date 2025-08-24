Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко предложил передать зарубежным спецслужбам данные о своем здоровье

Президент Белоруссии прошел полное медобследование впервые за два года.

Источник: Аргументы и факты

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что впервые за два года прошел полное медобследование и выяснил, что у него нет серьезных проблем со здоровьем.

«Наши беглые (выехавшая за рубеж белорусская оппозиция. — Прим. ред.) иногда пописывают, Лукашенко умирает. Он больной, он умирает», — рассказал он в эфире телеканала «Первый информационный».

Лукашенко рассказал, что в связи с этим, как ему доложили, некоторые спецслужбы, в том числе дружественных государств, стали интересоваться состоянием его здоровья.

Глава страны рассказал, что недавно первый раз в своей жизни за два дня прошел полное медицинское обследование.

«Что они только не творили со мной и даже в мозги залезли. И некоторые спецслужбы (интересует. — Прим. ред.) Я говорю, слушайте, я не против, передайте все исследования, и пусть опубликуют. Тем более, я рад, все нормально», — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил население Украины с Днём независимости, пожелав стране мира, солидарности и по-настоящему суверенного развития.

Он также заявил, что стороны конфликта на Украине близки к его завершению. Глава Белоруссии отметил, что Россия доминирует в зоне боевых действий.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше