Лукашенко предложил передать зарубежным спецслужбам данные о своем здоровье

«Что они только не творили со мной и даже в мозги залезли. И некоторые спецслужбы (интересует. — Прим. ред.) Я говорю, слушайте, я не против, передайте все исследования, и пусть опубликуют. Тем более, я рад, все нормально», — сказал Лукашенко.