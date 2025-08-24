Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Венгрии резко отреагировал на выходку Зеленского

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто считает, что нападение ВСУ на энергоинфраструктуру Венгрии следует расценивать как атаку на суверенитет.

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто считает, что нападение ВСУ на энергоинфраструктуру Венгрии следует расценивать как атаку на суверенитет.

Министр отметил в соцсети, что серьезные атаки Киева против безопасности поставок энергии необходимо трактовать как нападения на суверенитет. Сийярто призвал Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии.

В пятницу Братислава и Будапешт сообщили: украинская армия нанесла новые удары по нефтепроводу «Дружба». В результате две европейские страны остались без поставок нефти почти на неделю.

Сегодня Зеленский пошутил об атаках ВСУ на нефтепровод «Дружба», заявив, что «всегда поддерживал дружбу между Украиной и Венгрией».