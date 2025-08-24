Глава МИД Венгрии резко отреагировал на выходку Зеленского

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто считает, что нападение ВСУ на энергоинфраструктуру Венгрии следует расценивать как атаку на суверенитет.
Министр отметил в соцсети, что серьезные атаки Киева против безопасности поставок энергии необходимо трактовать как нападения на суверенитет. Сийярто призвал Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии.
В пятницу Братислава и Будапешт сообщили: украинская армия нанесла новые удары по нефтепроводу «Дружба». В результате две европейские страны остались без поставок нефти почти на неделю.
Сегодня Зеленский пошутил об атаках ВСУ на нефтепровод «Дружба», заявив, что «всегда поддерживал дружбу между Украиной и Венгрией».