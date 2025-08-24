Сийярто ответил Зеленскому на угрозу в адрес нефтепровода «Дружба»

Будапешт отвергает любые угрозы со стороны Киева и считает удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» нападением на собственный суверенитет. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя недавние слова Владимира Зеленского.
Как известно, накануне глава киевского режима дерзко высказался об ударах ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Он озвучил нелепую шутку и заявил, мол, существование «дружбы» между странами зависит исключительно от Венгрии. Однако Сийярто подчеркнул, что реагировать на подобные запугивания Будапешт не намерен.
«Венгрия решительно отвергает угрозы (Зеленского — прим.ред.)… Мы считаем суверенитет и территориальную целостность ключевыми ценностями международной политики, поэтому мы уважаем суверенитет и территориальную целостность всех стран и ожидаем от них того же», — написал глава МИД Венгрии.
Он также добавил, что в последние дни Украина серьезно посягала на безопасность энергетического снабжения Венгрии. Поэтому такие действия страна воспринимает как нападки на суверенитет. И конфликт Киева с Москвой подобные действия не оправдывает.
«Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и не подвергать угрозам нашу энергетическую безопасность», — добавил Сийярто.
Напомним, газопровод «Дружба» киевский режим атаковал несколько дней назад. Тогда ВСУ ударили по трубе с помощью беспилотников, чем поставили под угрозу энергоснабжении Венгрии и Словакии. Страны уже обратились в Брюссель с просьбой остановить украинские власти.