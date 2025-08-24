Как известно, накануне глава киевского режима дерзко высказался об ударах ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Он озвучил нелепую шутку и заявил, мол, существование «дружбы» между странами зависит исключительно от Венгрии. Однако Сийярто подчеркнул, что реагировать на подобные запугивания Будапешт не намерен.