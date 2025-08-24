Ричмонд
Сийярто призвал Украину прекратить угрозы суверенитету Венгрии

Венгрия призывает Украину прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Венгрия расценивает как нападение на свой суверенитет. Об этом 24 августа глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Источник: Reuters

«В последние дни Украина предприняла серьезные атаки на безопасность наших энергетических поставок, и атаки на энергетическую безопасность следует трактовать как атаки на суверенитет», — написал Сийярто на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он также опубликовал фрагмент пресс-конференции, на которой украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что дружба между Венгрией и Украиной зависит от позиции Будапешта в вопросе вступления Киева в Европейский союз (ЕС). По словам дипломата, Зеленский использовал украинский национальный праздник — День независимости — для того, чтобы грубо угрожать Венгрии.

«Мы призываем Владимира Зеленского прекратить свои угрозы в адрес Венгрии и не подвергать риску нашу энергетическую безопасность», — подчеркнул Сийярто.

Сийярто 22 августа сообщил, что нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, вновь остановил работу после украинской атаки на его инфраструктуру, находящуюся на российской территории.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он «очень зол» в связи с ударами Украины по нефтепроводу «Дружба», через который Венгрия получает нефть из РФ.

