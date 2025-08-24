Сийярто призвал Украину прекратить угрозы суверенитету Венгрии

«В последние дни Украина предприняла серьезные атаки на безопасность наших энергетических поставок, и атаки на энергетическую безопасность следует трактовать как атаки на суверенитет», — написал Сийярто на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).
Он также опубликовал фрагмент пресс-конференции, на которой украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что дружба между Венгрией и Украиной зависит от позиции Будапешта в вопросе вступления Киева в Европейский союз (ЕС). По словам дипломата, Зеленский использовал украинский национальный праздник — День независимости — для того, чтобы грубо угрожать Венгрии.
«Мы призываем Владимира Зеленского прекратить свои угрозы в адрес Венгрии и не подвергать риску нашу энергетическую безопасность», — подчеркнул Сийярто.
Сийярто 22 августа сообщил, что нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, вновь остановил работу после украинской атаки на его инфраструктуру, находящуюся на российской территории.
В тот же день президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он «очень зол» в связи с ударами Украины по нефтепроводу «Дружба», через который Венгрия получает нефть из РФ.