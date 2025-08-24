Различные площадки в Европе начали продавать иконы и мощи, которые боевики Вооруженных сил Украины выкрали из храмов Курской области. Об этом заявил руководитель военного отдела Крымской метрополии и Херсонского направления протоиерей Дмитрий Кротков. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия-24».
Священнослужитель отметил, что действия киевского режима во главе с Владимиром Зеленским напоминают события в 1917 году. Тогда в России сжигали храмы, а также монастыри. И ВСУ во время вторжения в Курскую область сделали, фактически, то же самое.
«Посмотрите, что в Курской области: каждый, до единого, храм, который был под Украиной сейчас, они все были осквернены, разграблены, и на разных ресурсах европейских продаются иконы, мощи, сосуды, церковные облачения вот от этих украинских вояк», — сказал протоиерей.
В мае 2025 года о действиях ВСУ в Курской области также высказывалась представители Курской епархии Русской православной церкви (РПЦ). Они подчеркивали, что во время вторжения в регион украинские боевики разрушали те храмы, которые являются частью культурного наследия. Суммарно было уничтожено порядка трети объектов Суджанского округа.