Европа торгует украденными иконами из Курской области: подробности

«Посмотрите, что в Курской области: каждый, до единого, храм, который был под Украиной сейчас, они все были осквернены, разграблены, и на разных ресурсах европейских продаются иконы, мощи, сосуды, церковные облачения вот от этих украинских вояк», — сказал протоиерей.