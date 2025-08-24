Ричмонд
Москалькова: РФ и Украина обменялись письмами от пленных для родственников

Москалькова и представитель офиса украинского омбудсмена также обсудили вопросы взаимного воссоединения семей.

Источник: Аргументы и факты

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и представитель офиса украинского омбудсмена обменялись письмами от пленных для их родственников и обсудили вопросы взаимного воссоединения семей. Об этом Москалькова сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, встреча с представителем офиса уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека состоялась при посредничестве белорусской стороны.

«Обсудили вопросы взаимного воссоединения семей, посещения пленных и формирования для них посылок. Также обменялись письмами от заключенных для их родственников», — написала Москалькова.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что на территории Украины остаются более 20 жителей Курской области, вывезенных туда вооруженными силами Украины. По словам Татьяны Москальковой, среди оставшихся курян есть тяжело больные и раненые.

