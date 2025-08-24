Александр Лукашенко рассказал о своем здоровье: президент готов опубликовать данные

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о состоянии собственного здоровья. Глава государства подчеркнул, что, вопреки различным инсинуациям, оно остается хорошим. Слова белорусского лидера позвучали в эфире телеканал «Первый информационный».
Как отметил Лукашенко, всевозможные слухи о состоянии его здоровья активно распространяют представители уехавшей из страны белорусской оппозиции. Причем в собственных утверждениях они совершенно не стесняются.
«Наши беглые иногда пописывают, (что — прим.ред.) Лукашенко умирает. Он больной, он умирает. Вижу, мне доложили об этом, некоторые спецслужбы, в том числе дружественных (к РБ стран — прим.ред.), прощупывают — а как здоровье президента (Белоруссии — прим.ред.)», — сказал Лукашенко.
Однако беспокоиться, добавил президент РБ, не о чем. По его словам, недавно он прошел полное медицинское обследование. И оно показало, что все в порядке.
«Что они (врачи — прим.ред.) только не творили со мной и даже в мозги залезли. И некоторые спецслужбы интересует — прим.ред.) здоровье — читаю же интернет — там (говорят — прим.ред.), что умирает. Я говорю, слушайте, я не против, передайте все исследования, и пусть опубликуют. Тем более, я рад, все нормально», — добавил Лукашенко.
Немногим ранее президент Белоруссии высказался о взаимодействии с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что между ними сохраняются близкие, дружеские отношения. Поэтому в личном диалоге может обсуждаться любая тема. Кроме того, как заверил Лукашенко, он способен сказать главе России то, что не скажет никто.