СМИ получили доступ к документам 90-х годов о возможном принятии России в НАТО

В 1990-е годы европейские страны, и особенно Германия, как пишет журнал Der Spiegel, решительно выступали против вступления РФ в НАТО.
В 1994 году, по данным издания, президент США Билл Клинтон был серьезно настроен на принятие России в альянс и обсуждал этот вопрос с президентом РФ Борисом Ельциным.
В публикации говорится: 15 января 1994 года в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе прибыл заместитель госсекретаря США Строуб Тэлботт и проинформировал собравшихся послов стран Североатлантического блока о позиции Клинтона.
Когда речь зашла о членстве России в НАТО, правительство ФРГ стало «гибким, как бетон», указывают авторы. Так, тогдашний министр обороны Германии Фолькер Рюэ заверял, что принятие России в военный блок стало бы «свидетельством о смерти» альянса. Но позже он пересмотрел свою позицию, отмечает также Der Spiegel.
Бонн тогда открыто заявил, что не видит места в НАТО даже «для безопасной и демократической России».