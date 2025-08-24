Москва
Американский посол осудил Макрона за процветание антисемитизма во Франции

Посол США во Франции Чарльз Кушнер написал письмо президенту Эмманюэлю Макрону, сообщает Le Monde. В нем он предупредил о росте антисемитизма в стране и заявил, что французские власти делают недостаточно, чтобы противостоять этому.

Источник: Reuters

«Публичные заявления в адрес Израиля и жесты, направленные на признание палестинского государства, поощряют экстремистов, разжигают насилие и ставят под угрозу жизнь евреев во Франции», — написал Кушнер. Посол утверждает, что во Франции не проходит и дня без того, чтобы евреи не подвергались нападениям на улицах, а синагоги и предприятия, принадлежащие евреям, не подвергались вандализму.

Посол призвал применять законы о борьбе с преступлениями на почве ненависти, обеспечивать безопасность еврейских школ, синагог и предприятий. Также он попросил его отказаться от действий, «которые придают легитимность» «Хамасу» и союзникам палестинского движения.

В июле Макрон заявил, что в сентябре Франция признает Палестину как государство. Это решение он оформит через генеральную ассамблею ООН в сентябре. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это «вознаградит террор» и создаст «плацдарм для уничтожения» еврейского государства.

