Американский посол осудил Макрона за процветание антисемитизма во Франции

«Публичные заявления в адрес Израиля и жесты, направленные на признание палестинского государства, поощряют экстремистов, разжигают насилие и ставят под угрозу жизнь евреев во Франции», — написал Кушнер. Посол утверждает, что во Франции не проходит и дня без того, чтобы евреи не подвергались нападениям на улицах, а синагоги и предприятия, принадлежащие евреям, не подвергались вандализму.