Мерц: Германия больше не может финансировать текущее социальное государство

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна больше не способна финансировать социальное государство в текущем виде.
«Социальное государство в нынешней форме уже невозможно поддерживать исходя из наших экономических возможностей», — подчеркнул Мерц в ходе партийной конференции ХДС в городе Оснабрюк.
По его словам, действующая модель социального обеспечения «больше не является финансово устойчивой». Канцлер призвал к пересмотру системы пособий, расходы на которую в прошлом году достигли рекордных 47 млрд евро.
Газета The Telegraph отмечает, что Германия, ранее считавшаяся экспортным лидером Европы, с 2017 года показала рост ВВП всего на 1,6%, тогда как в остальной еврозоне он составил 9,5%. Экономика страны сокращалась два года подряд — на 0,3% в 2023 году и на 0,2% в 2024-м, а во втором квартале 2025 года ВВП вновь снизился на 0,3%.
На фоне старения населения и роста безработицы расходы на социальное обеспечение продолжают стремительно увеличиваться, причем значительная часть приходится не только на граждан Германии, но и на иностранных жителей.
Несмотря на эти трудности, государственный долг Германии остается одним из самых низких в еврозоне — 62,5% ВВП. Для сравнения, в Великобритании он достигает 96,3%, главным образом за счет расходов на социальные выплаты.
Ранее Мерц также заявил о необходимости для Германии расширить круг торговых партнеров.