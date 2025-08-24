Мерц: Германия больше не может финансировать текущее социальное государство

Газета The Telegraph отмечает, что Германия, ранее считавшаяся экспортным лидером Европы, с 2017 года показала рост ВВП всего на 1,6%, тогда как в остальной еврозоне он составил 9,5%. Экономика страны сокращалась два года подряд — на 0,3% в 2023 году и на 0,2% в 2024-м, а во втором квартале 2025 года ВВП вновь снизился на 0,3%.