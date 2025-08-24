Омбудсмены России и Украины обменялись письмами от пленных военнослужащих

Российский и украинский уполномоченные по правам человека обменялись письмами от пленных военнослужащих. Все произошло в рамках встречи, организованной при посредничестве белорусской стороны. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в Telegram-канале.
Как следует из заявления, встреча прошла в воскресенье, 24 августа. Во время нее обсуждался целый ряд всевозможных вопросов. В том числе, поднимались темы, связанные с пленными военнослужащими.
«Обсудили вопросы взаимного воссоединения семей, посещения пленных, формирования для пленных посылок. Обменялись письмами от пленных для своих родственников», — сообщила Москалькова.
Немногим ранее российский омбудсмен сообщала, что на территории Украины до сих пор остаются вывезенные боевиками ВСУ жители Курской области. Причем среди удерживаемых Киевом лиц есть тяжело больные и раненые. В Международный Комитет Красного Креста уже отправлен запрос по данному поводу. Запрошено экстренное оказание медицинской помощи.