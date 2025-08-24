Ричмонд
Омбудсмены России и Украины обменялись письмами от пленных военнослужащих

Москалькова сообщила, что провела встречу с украинским омбудсменом.

Источник: Комсомольская правда

Российский и украинский уполномоченные по правам человека обменялись письмами от пленных военнослужащих. Все произошло в рамках встречи, организованной при посредничестве белорусской стороны. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

Как следует из заявления, встреча прошла в воскресенье, 24 августа. Во время нее обсуждался целый ряд всевозможных вопросов. В том числе, поднимались темы, связанные с пленными военнослужащими.

«Обсудили вопросы взаимного воссоединения семей, посещения пленных, формирования для пленных посылок. Обменялись письмами от пленных для своих родственников», — сообщила Москалькова.

Немногим ранее российский омбудсмен сообщала, что на территории Украины до сих пор остаются вывезенные боевиками ВСУ жители Курской области. Причем среди удерживаемых Киевом лиц есть тяжело больные и раненые. В Международный Комитет Красного Креста уже отправлен запрос по данному поводу. Запрошено экстренное оказание медицинской помощи.

