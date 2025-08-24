В Ливии вооружённая стычка унесла жизни 12 человек на западе Триполи

Не менее 12 человек погибли и несколько получили ранения в результате вооружённого конфликта, который произошёл к западу от столицы Ливии, Триполи. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
По данным канала, столкновения начались на окраине города после того, как неизвестная вооружённая группа предприняла попытку покушения на Муаммара ад-Дави, командира 55-й бригады и сторонника Правительства национального единства Ливии. Колонна военного лидера была обстреляна в районе Варшифаны, что привело к бою между бойцами ад-Дави и нападавшими. Сам командир не пострадал.
55-я бригада контролирует западные пригородные районы Триполи, включая город Эз-Завия в 40 километрах от столицы. Муаммар ад-Дави считается одним из влиятельных военных лидеров этого региона. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за покушение.
В конце июля в результате боёв в Триполи был убит другой влиятельный лидер западной группировки Рамзи аль-Лафаа. По информации Al Hadath, ответственность за его смерть возлагали на Муаммара ад-Дави.
В мае миссия ООН и президентский совет Ливии учредили комитет по перемирию.