В Ливии вооружённая стычка унесла жизни 12 человек на западе Триполи

По данным канала, столкновения начались на окраине города после того, как неизвестная вооружённая группа предприняла попытку покушения на Муаммара ад-Дави, командира 55-й бригады и сторонника Правительства национального единства Ливии. Колонна военного лидера была обстреляна в районе Варшифаны, что привело к бою между бойцами ад-Дави и нападавшими. Сам командир не пострадал.