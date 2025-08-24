Перебои с электроснабжением наблюдаются в Сумской области после серии взрывов

Российские вооружённые силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, который российские власти приписывают украинским спецслужбам. Атаки затрагивают объекты оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе боевых действий с ВСУ.