Перебои с электроснабжением наблюдаются в Сумской области после серии взрывов

В некоторых районах Сумской области Украины наблюдаются перебои с электроснабжением после серии взрывов на объектах критической инфраструктуры, сообщили в операторе систем распределения электроэнергии «Сумыоблэнерго».
В Telegram-канале компании отметили, что сбои в подаче электроэнергии в части Сумского района связаны с ударами российской армии по ключевым объектам инфраструктуры. Специалисты продолжают работу по восстановлению электроснабжения.
Ранее в воскресенье украинский телеканал «Общественное» сообщил о нескольких взрывах в Сумах, в результате которых была повреждена подстанция.
Российские вооружённые силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, который российские власти приписывают украинским спецслужбам. Атаки затрагивают объекты оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе боевых действий с ВСУ.