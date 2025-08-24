Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс заявил о нежелании вводить санкции против Китая из-за России

Администрация президента США не собирается водить дополнительные пошлины против Китая из-за сотрудничества Россией, как это было с Индией.

Администрация президента США не собирается водить дополнительные пошлины против Китая из-за сотрудничества Россией, как это было с Индией. Причиной тому — итак слишком высокие тарифы в отношении импорта из КНР, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает телеканал NBC.

«Очевидно, что у нас прямо сейчас применяется пошлина к Китаю на уровне 54%, поэтому мы уже применяем довольно большие санкции к китайцам», — пояснил политик.

Вэнс также поделился, что между китайской и американской сторонами прошло несколько переговоров. Они состоялись на всех уровнях. Это, по словам вице-президента, было направлено на договоренности с Китаем о его участии в мирном урегулировании украинского конфликта.

Ранее «МК» писал, что президент США Дональд Трамп применяет беспрецедентные меры давления на американские компании, чтобы стимулировать инвестиции в инновационные сферы обрабатывающей промышленности для противостояния Китаю.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше