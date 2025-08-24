Вэнс заявил о нежелании вводить санкции против Китая из-за России

Администрация президента США не собирается водить дополнительные пошлины против Китая из-за сотрудничества Россией, как это было с Индией. Причиной тому — итак слишком высокие тарифы в отношении импорта из КНР, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает телеканал NBC.
«Очевидно, что у нас прямо сейчас применяется пошлина к Китаю на уровне 54%, поэтому мы уже применяем довольно большие санкции к китайцам», — пояснил политик.
Вэнс также поделился, что между китайской и американской сторонами прошло несколько переговоров. Они состоялись на всех уровнях. Это, по словам вице-президента, было направлено на договоренности с Китаем о его участии в мирном урегулировании украинского конфликта.
Ранее «МК» писал, что президент США Дональд Трамп применяет беспрецедентные меры давления на американские компании, чтобы стимулировать инвестиции в инновационные сферы обрабатывающей промышленности для противостояния Китаю.
